Austria: Kurz, 'investire correttamente gli aiuti' (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - BERLINO, 12 LUG - "Non dovremmo lavorare soltanto a cifre sempre più alte. Ma assicurarci che gli aiuti vengano investiti correttamente". Lo dice il cancelliere Austriaco Sebastin Kurz, in un'... Leggi su corrieredellosport

Austria : cancelliere Kurz - cerchiamo soluzione per riaprire all’Italia Kurz cerca di rimediare alla gaffe politica e diplomatica del ministro alla salute Austria co, Rudolf Anschober, che aveva definito l'Italia ancora uun focolaio

cerca di rimediare alla gaffe politica e diplomatica del ministro alla salute co, Rudolf Anschober, che aveva definito l'Italia ancora uun focolaio In Austria i Verdi frenano il contro-piano di Kurz sul recovery fund A quattro giorni dall’annuncio, stenta a prendere forma la contro-proposta di Austria , Olanda, Danimarca e Svezia sul recovery fund . Di fatto, è inciampata in problemi interni di coalizione di governo sia in Austria , paese capofila di ...

A quattro giorni dall’annuncio, stenta a prendere forma la contro-proposta di , Olanda, Danimarca e Svezia sul . Di fatto, è inciampata in problemi interni di coalizione di governo sia in , paese capofila di ... Austria - Kurz : non apriremo le frontiere a chi non ha il Coronavirus sotto controllo L’Austria blinda le frontiere contro quei Paesi “che non hanno ancora la situazione” dei contagi da Coronavirus “sotto controllo”: a dichiararlo è il cancelliere Sebastian Kurz. L’Austria si sta preparando ...

CretellaRoberta : Austria, Kurz: 'Investire correttamente gli aiuti': 'Italia si rifinanzia bene. E Mes lontano dall'essere esaurito'… - fisco24_info : Austria, Kurz: 'Investire correttamente gli aiuti': 'Italia si rifinanzia bene. E Mes lontano dall'essere esaurito' - Agenpress : Austria. Kurz, con noi nessuna unione di debito. Italia si rifinanzia da sola. Sì alle riforme… - iconanews : Austria: Kurz, 'investire correttamente gli aiuti' - PietroPragliol1 : @LorenzoZL74 @AttilioSacco Deciso di stringere degli accordi con loro, vedasi l'Austria con Kurz. -

Ultime Notizie dalla rete : Austria Kurz Austria: Kurz, 'investire correttamente gli aiuti' - Europa ANSA Nuova Europa Ue: cancelliere austriaco Kurz, non consentiremo un'Unione del debito

Berlino, 12 lug 10:37 - (Agenzia Nova) - No all’Unione del debito, sì a processo di digitalizzazione e all’accordo sul clima. Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ribadisce al quotidiano tedesco ...

Austria, Kurz: 'Investire correttamente gli aiuti'

"Non dovremmo lavorare soltanto a cifre sempre più alte. Ma assicurarci che gli aiuti vengano investiti correttamente". Lo dice il cancelliere austriaco Sebastin Kurz, in un'intervista alla Fas. "I so ...

Berlino, 12 lug 10:37 - (Agenzia Nova) - No all’Unione del debito, sì a processo di digitalizzazione e all’accordo sul clima. Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ribadisce al quotidiano tedesco ..."Non dovremmo lavorare soltanto a cifre sempre più alte. Ma assicurarci che gli aiuti vengano investiti correttamente". Lo dice il cancelliere austriaco Sebastin Kurz, in un'intervista alla Fas. "I so ...