Aspi: 3,4 miliardi di risarcimenti per evitare la revoca. Il Governo si spacca (Di domenica 12 luglio 2020) Sono 3,4 miliardi i risarcimenti che verserebbe Autostrade per evitare la revoca della concessione. Per il Pd è accettabile, ma i 5 stelle non ci stanno. Autostrade per l’Italia (Aspi) non cede alla revoca della concessione e tenta un’ultima proposta. 3,4 miliardi di risarcimenti. Questo il piano proposto al Governo da Autostrade, che spera di … L'articolo Aspi: 3,4 miliardi di risarcimenti per evitare la revoca. Il Governo si spacca proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : Autostrade presenta un piano da 3,4 miliardi tra risarcimenti e abbassamento delle tariffe. M5S: 'Non è sufficiente… - Kurdefeso : @laura_maffi Per tutti i miliardi del mondo il nuovo ponte di Genova (futuro ponte TONINELLI) NON PUÒ essere gestit… - SpeculaThor : RT @Musso___: Sembra che la holding sia disposta a scendere sotto il 50% non più attraverso una cessione tout court ma con un aumento di ca… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Autostrade presenta un piano da 3,4 miliardi tra risarcimenti e abbassamento delle tariffe. M5S: 'Non è sufficiente, via… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Autostrade presenta un piano da 3,4 miliardi tra risarcimenti e abbassamento delle tariffe. M5S: 'Non è sufficiente, via… -