Treviso, 7 positivi tra i rientrati dal Kosovo in pullman. L'appello della ULSS (Di sabato 11 luglio 2020) Almeno 7 persone tra quelle rientrate in Italia nei giorni scorsi dai Paesi dell'area balcanica sono risultate positive al COVID-19, ma si teme che il numero possa essere ancora più alto dal momento che non è stato possibile rintracciare tutti quelli che hanno fatto rientro in Italia.La ULSS 2 Marca Trevigiana ha cominciato in queste ore i risultati dei tamponi effettuati:In relazione al caso del paziente di cui si è scoperta la positività in occasione di un accesso al Ca’ Foncello per problemi cardiaci che hanno richiesto intervento chirurgico urgente, nell’ambito dei contatti stretti testati è stata riscontrata la positività (dopo quella della nuora) anche della moglie e di due nipoti. I quattro contatti positivi, tutti ... Leggi su blogo

Almeno 7 persone tra quelle rientrate in Italia nei giorni scorsi dai Paesi dell'area balcanica sono risultate positive al COVID-19, ma si teme che il numero possa essere ancora più alto dal momento c ...

Il contagio viaggia sul pulmino delle badanti: tornavano a Treviso dal Kosovo per riprendere il lavoro

Una è risultata positiva mercoledì: l’Usl alla caccia di tutti i passeggeri. Si apre così, nella Marca, la questione delle badanti in arrivo dall’Est Europa e dei contagi da rientro TREVISO. La notizi ...

