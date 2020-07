Sicurezza in spiaggia, a Sperlonga debuttano i cani-bagnino (Di sabato 11 luglio 2020) Quest'estate i turisti del litorale romano potranno stare ancora più tranquilli. Sulla spiaggia hanno fatto il loro debutto i cani-bagnino, grazie al progetto di collaborazione tra l'amministrazione comunale di Sperlonga e la Scuola italiana cani salvataggio. Come si legge sul sito 7Colli, gli "angeli del mare" sono in azione nel tratto compreso tra il porto turistico e la grotta di Tiberio, sulla spiaggia dell'Angolo di Sperlonga. A luglio e agosto le risorse cinofile affiancheranno i tradizionali presidi di Sicurezza balneari, garantendo maggiore serenità a chi sceglierà di trascorrere le proprie vacanze in uno dei luoghi più suggestivi del Tirreno. Leggi su iltempo

