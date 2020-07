Parma calcio, positivo al coronavirus un membro del gruppo: squadra in isolamento, domani tampone rapido per tutti (Di sabato 11 luglio 2020) La serie A torna a fare i conti con il Covid-19. positivo un membro del gruppo squadra del Parma. Non si tratta di un giocatore ma di un componente dello staff tecnico, medico o di fisioterapisti.... Leggi su ilmessaggero

