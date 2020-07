Olanda, Conte dopo la cena con Rutte: "Non c'è piena convergenza, ma c'è confronto" (Di sabato 11 luglio 2020) La posizione di Olanda e Italia sugli aiuti europei per far fronte alla crisi economica legata alla pandemia di COVID-19 è tutt'altro che allineata, ma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, giunto ieri a L'Aja per incontrare il suo omologo Mark Rutte proprio con l'obiettivo di spingere i Paesi Bassi ad ammorbidire la loro posizione, ha precisato che "c’è convergenza sulla necessità di una risposta europea".I due leader hanno cenato insieme e subito dopo il premier Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa:Non c'è piena convergenza, ma c'è ... Leggi su blogo

Corriere : Conte in Olanda, Wilders manifesta con un cartello: «Non un centesimo all’Italia» - repubblica : Oggi su Rep: ?? Vertice all'Aia, il diktat dell’Olanda: “Eliminate Quota 100”. Conte: non siete la troika [dal nostr… - Corriere : Conte in Olanda, Wilders manifesta con un cartello: «Non un centesimo all’Italia» - RadioSavana : Conte in Olanda per mendicare qualche spicciolo ma viene contestato anche dall'opposizione olandese, Geert Wilders… - IdaPutrino : Sul tg5 'Conte in Olanda incontro cordiale con Primo Ministro' tradotto 'Giuseppi hai sprecato i soldi del viaggio' -