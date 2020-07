Nel decreto Rilancio la nostra norma sul corretto smaltimento delle mascherine (Di sabato 11 luglio 2020) Erano i primi giorni dell’emergenza coronavirus e del lockdown quando abbiamo cominciato a immaginare l’impatto che avrebbe potuto avere sull’ambiente un massiccio uso dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti in primis. Per porre rimedio al problema del loro smaltimento, davanti alla constatazione che spesso vengono gettati per strada o conferiti impropriamente, con le colleghe e i colleghi del MoVimento 5 Stelle in commissione Ambiente alla Camera abbiamo presentato un ordine del giorno e iniziare ad affrontare la questione. Il campanello d’allarme Cominciavano a palesarsi le prime avvisaglie con mascherine e guanti abbandonati per le strade e nelle aree verdi. Un campanello di allarme confermato, poi, dai numeri: secondo le stime del Politecnico di Torino per le sole ... Leggi su ilblogdellestelle

