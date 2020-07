Nazzano Romano, elicottero caduto nel Tevere: trovati due corpi nel mezzo (Di sabato 11 luglio 2020) In riferimento all’intervento presso Nazzano Romano:alle 12:35 è stato effettuato da parte dei sommozzatori vf il recupero dei due corpi , trovati ancorate ai sedili dell’elicottero precipitato. Lo stesso giace ad una profondità di circa metri 6 dell’alveo del fiume Tevere . Nazzano Romano, elicottero caduto nel Tevere: trovati due corpi nel mezzo su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Elicottero cade nel Tevere a Nazzano Romano. «Ha toccato i fili dell'alta tensione» Un Elicottero privato sarebbe precipitato nel Tevere in zona di Nazzano Romano, nella provincia di Roma. Al momento sono impegnate due squadre di terra dei vigili del fuoco, oltre a un team di...

Un privato sarebbe precipitato nel in zona di Romano, nella provincia di Roma. Al momento sono impegnate due squadre di terra dei vigili del fuoco, oltre a un team di... Cade un elicottero nel Tevere nei pressi di Nazzano Romano. Un testimone : “Ha toccato l’alta tensione” Armato con tanto di binocolo, per soddisfare la sua passione per il bird-watching, si era posizionato in una delle apposite postazioni disseminate nell’area naturale ‘ Tevere Farfa’, nei pressi di Nazzano Romano, ad una manciata di ...

Armato con tanto di binocolo, per soddisfare la sua passione per il bird-watching, si era posizionato in una delle apposite postazioni disseminate nell’area naturale ‘ Farfa’, nei di Romano, ad una manciata di ... Nazzano Romano - elicottero precipita nel Tevere : partite le ricerche Minuti di Paura a Nazzano Romano, paese della provincia di Roma: un elicottero precipita nel Tevere. Vigili del Fuoco al lavoro per le ricerche. A distanza di quasi un mese, un altro elicottero privato precipita nel Tevere. La notizia è ...

emergenzavvf : ?? #Roma, individuato dai #sommozzatori dei #vigilidelfuoco con un ROV (remotely operated vehicle) il relitto dell'… - rtl1025 : ?? Un #elicottero è caduto nel #Tevere vicino #Roma. E' accaduto in zona Nazzano Romano. Sono in corso ricerche nell… - emergenzavvf : ?? #Roma #10luglio 17:00, #vigilidelfuoco impegnati con il DragoVF 58, due squadre e nucleo #sommozzatori per un eli… - BreakingItalyNe : ROMA: Elicottero precipita dopo aver toccato i cavi dell'alta tensione nel fiume Tevere nella zona di Nazzano Roman… - CorriereCitta : Elicottero caduto nel T#evere, trovati due corpi -