Lazio senza gambe dominata dal Sassuolo: 1-2 (Di sabato 11 luglio 2020) Lazio senza gambe dominata dal Sassuolo: 1-2 – Addio speranze. Questa Lazio non ce la fa più a combattere. Oggi ha giocato senza gambe, senza fiato, senza idee. Il Sassuolo non ha solo vinto, ha dominato dall’inizio alla fine, approfittando della stanchezza di tutti i romani, con la sola eccezione di Lazzari, l’unico velocista in maglia biancoceleste. Il mistero è come hanno fatto i laziali a reggere in parità fino al 90’ per poi farsi infilare da Caputo nel primo minuto di recupero. Certo, giocare in luglio alle cinque del pomeriggio, che secondo il termometro del sole erano le quattro, in piena canicola, è difficile per tutti, figuriamoci per chi non ... Leggi su romadailynews

ANSA, - ROMA, 11 LUG - "E' un dato di fatto, quando ti mancano più di 14 giocatori per , squalifiche, è impossibile, giocando anche ogni tre giorni, dare il cento per cento. Nonostante ciò ...

Filippo Inzaghi : «La Lazio avrebbe vinto lo Scudetto senza lockdown» Filippo Inzaghi ha commentato il passo falso della Lazio: le dichiarazioni dell'allenatore del neopromosso Benevento Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sconfitta contro il Lecce. «Ho ...

