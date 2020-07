La principale rete televisiva delle Filippine, critica del presidente Duterte, è stata formalmente chiusa dal Parlamento (Di sabato 11 luglio 2020) Venerdì il Parlamento delle Filippine ha formalmente chiuso la principale rete radiotelevisiva del paese ABS-CBN, che è da tempo molto critica nei confronti del presidente Rodrigo Duterte e che da maggio era stata costretta a interrompere le trasmissioni. La decisione Leggi su ilpost

pctagliodipo : #allertameteoVE #tagliodipo ? È dichiarato lo stato di ALLERTA GIALLA per criticità idraulica rete principale dalle… - marielSiviglia : RT @Aillu77: 15/06 Trapelano documenti: il Venezuela finanziò il M5S, no comment dal PD 06/07 Conte incontra Casaleggio 07/07 Dagli USA ci… - Aillu77 : 15/06 Trapelano documenti: il Venezuela finanziò il M5S, no comment dal PD 06/07 Conte incontra Casaleggio 07/07 Da… - hastatoMiluccio : @marioadinolfi Il tema è politico: alla guida di tutti i contenitori della principale rete televisiva del servizio… - alexm_mig : @campaninimarco Marco sapessi quanti ce ne sono in giro....poi vogliamo parlare della rete?A chiazze che ne so p… -

Ultime Notizie dalla rete : principale rete La principale rete televisiva delle Filippine, critica del presidente Duterte, è stata formalmente chiusa dal Parlamento Il Post La principale rete televisiva delle Filippine, critica del presidente Duterte, è stata formalmente chiusa dal Parlamento

Venerdì il Parlamento delle Filippine ha formalmente chiuso la principale rete radiotelevisiva del paese ABS-CBN, che è da tempo molto critica nei confronti del presidente Rodrigo Duterte e che da mag ...

Tim esclude Huawei da una gara per la rete 5G

Huawei non parteciperà alla costruzione della rete 5G di Tim in Italia e in Brasile. A riportare la notizia è Reuters, secondo cui il principale operatore italiano di telecomunicazioni ha deciso di es ...

Venerdì il Parlamento delle Filippine ha formalmente chiuso la principale rete radiotelevisiva del paese ABS-CBN, che è da tempo molto critica nei confronti del presidente Rodrigo Duterte e che da mag ...Huawei non parteciperà alla costruzione della rete 5G di Tim in Italia e in Brasile. A riportare la notizia è Reuters, secondo cui il principale operatore italiano di telecomunicazioni ha deciso di es ...