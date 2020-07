Ieri un elicottero è precipitato nel Tevere a nord di Roma (Di sabato 11 luglio 2020) Ieri pomeriggio un elicottero privato è precipitato nel fiume Tevere all’altezza della Riserva Naturale Tevere-Farfa, nel comune di Nazzano, in provincia di Roma e vicino alla provincia di Rieti. Oggi i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato la posizione Leggi su ilpost

Le iniziali dell’uomo scomparso sarebbero D.C. e non è chiaro se i membri dell’equipaggio sono riusciti a salvarsi e abbandonare per tempo il velivolo. Continuano le ricerche per recuperare il pilota ...Ieri pomeriggio un elicottero privato è precipitato nel fiume Tevere all’altezza della Riserva Naturale Tevere-Farfa, nel comune di Nazzano, in provincia di Roma e vicino alla provincia di Rieti. Oggi ...