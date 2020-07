I team di Xbox Game Studios hanno più libertà e possono correre rischi grazie ad Xbox Game Pass (Di sabato 11 luglio 2020) Xbox Game Pass continua a essere senza dubbio il servizio più interessante per quanto riguarda i videogiochi. L'abbonamento offre non solo ai giocatori di scegliere tra una serie di titoli a prezzo contenuto, ma consente agli sviluppatori di pubblicare i propri titoli mettendoli proprio in vetrina. Ciò sembra essere ancora più rilevante per tutti gli sviluppatori che fanno parte di Xbox Game Studios.In un'intervista, Tim Schafer, capo degli studi di Double Fine, definisce la quantità di libertà che il suo studio ha ora che fa parte della scuderia Xbox. "Mi fa pensare ad alcune delle folli idee di gioco che abbiamo avuto, e alcune di queste non è ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #XboxGameStrudios offre libertà agli sviluppatori grazie anche ad Xbox Game Pass. - CGCOfficial_ : Superhot: Mind Control Delete verrà lanciato per PS4, Xbox One e PC tramite Steam, GOG, Epic Games Store e Origin i… - GamingTalker : Biomutant sarà giocabile anche su PS5 e Xbox Series X, lo afferma il team di sviluppo - Federic64250945 : RT @MCES_Italia: ?? #MeetOurPlayers Ti presentiamo @mces_polik player xbox del team fifa? ?? Polik è un pilastro del team MCES, nel 2020 ha… - Z4nn487 : RT @MCES_Italia: ?? #MeetOurPlayers Ti presentiamo @mces_polik player xbox del team fifa? ?? Polik è un pilastro del team MCES, nel 2020 ha… -