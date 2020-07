GP Stiria 2020, Leclerc penalizzato di tre posizioni: partirà quattordicesimo (Di sabato 11 luglio 2020) Penalità di tre posizioni in griglia di partenza da scontare nella gara Gran Premio di Stiria per Charles Leclerc. E’ questa la decisione degli steward dell’appuntamento austriaco, seconda fatica del Mondiale di Formula 1, che dopo aver investigato il pilota della Ferrari per due possibili violazioni del regolamento, hanno inflitto al monegasco una penalità per aver ostacolato Daniil Kvyat in Q2 nelle curve 9 e 10, sanzione che rende ancor piu’ grave il bilancio della sue qualifica. Il classe 1996, infatti, aveva chiuso con un deludente undicesimo tempo, ma in seguito alla penalità di tre posizioni in griglia sarà costretto a partire dalla quattordicesima casella in settima fila. LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA Leggi su sportface

F1 GP Stiria 2020 - Binotto : “In questo momento non all’altezza del nome che portiamo” “Una giornata davvero deludente”. Mattia Binotto commenta così le qualifiche dei due piloti della Ferrari, sotto la pioggia, nel GP di Stiria , secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. “Dobbiamo accettare il verdetto ...

“Una giornata davvero deludente”. Mattia commenta così le qualifiche dei due piloti della Ferrari, sotto la pioggia, nel GP di , secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. “Dobbiamo accettare il verdetto ... Formula 2 - GP Stiria 2020 : risultati - ordine di arrivo e classifica piloti Robert Shwartzman ha vinto gara-1 del Gran Premio di Stiria 2020 , secondo appuntamento con il Mondiale di Formula 2. Il pilota del team Prema Racing ha preceduto al termine di un duello molto serrato negli ultimi giri Tsunoda (Carlin), mentre il ...

Robert Shwartzman ha vinto gara-1 del Gran Premio di , secondo appuntamento con il Mondiale di 2. Il pilota del team Prema Racing ha preceduto al termine di un duello molto serrato negli ultimi giri Tsunoda (Carlin), mentre il ... F1 - Qualifiche GP Stiria 2020 : 89ª pole per Hamilton. 10° Vettel - 14° Leclerc Lewis Hamilton si conferma come il miglior pilota in condizioni di bagnato e fa così sua la pole del GP Stiria, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. L’inglese migliora di giro in giro e ferma il cronometro sul tempo di ...

SkySportF1 : GP d'Austria (Stiria): la pioggia del sabato che ha cancellato le FP3. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : La griglia di partenza del GP d'Austria (Stiria) a Spielberg #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP ???? - SkySportF1 : ? Incidente per Giovinazzi ? Il Q1 termina con la bandiera rossa LIVE le qualifiche del 2° GP del Mondiale 2020 ?… - sportface2016 : #Ferrari, #Binotto sconsolato: 'In questo momento non siamo all'altezza del nome che portiamo' #F1 #StyrianGP - digitalsat_it : #SkySportF1, Diretta Esclusiva #AustrianGP #Qualifiche. In chiaro differita @TV8it -