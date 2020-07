Gli arbitri nel caos: Di Bello riesce nell’impresa e fa peggio di Fabbri (Di sabato 11 luglio 2020) Tre giorni, due arbitraggi indecenti e uno stadio in comune. No, non è per nulla una barzelletta anche se ci assomiglia molto: prima Michael Fabbri di Ravenna in Roma-Parma poi Marco Di Bello di Brindisi in Lazio-Sassuolo. Due prestazioni davvero difficili da commentare con degli errori marchiani che hanno nettamente avvantaggiato le due squadre di casa. Mercoledì scorso, con la Roma avanti per 2-1, il fischietto di Ravenna viene richiamato al Var per un tocco di braccio abbastanza evidente di Gianluca Mancini. Ma per il direttore di gara è spalla (probabilmente aveva un altro monitor con un’altra immagine) e dice di continuare. A fine partita il Parma esplode di rabbia: “Noi non siamo gli scemi del villaggio”, tuonò Lucarelli in conferenza stampa. E Fabbri, con tutta probabilità, il ... Leggi su sportface

Lazio - Inzaghi ora tira in ballo gli arbitri : "Sviste ci stanno penalizzando - sfortunati sui rigori..." Nella sua conferenza stampa di ieri alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio , Simone Inzaghi , ha parlato anche della componente arbitrale: "Sono convinto che la squadra debba giocare le partite come prima.

Nella sua conferenza stampa di ieri alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico della , Simone , ha parlato anche della componente arbitrale: "Sono convinto che la squadra debba giocare le partite come prima. Serie B - gli arbitri della prossima giornata Sono stati resi noti gli arbitri della prossima giornata . Questi i fischietti che dirigeranno le gare valide per la 15ª giornata di ritorno in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00: Cosenza – Perugia h. ...

Sono stati resi noti gli . Questi i fischietti che dirigeranno le gare valide per la 15ª di ritorno in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00: Cosenza – Perugia h. ... Serie A - gli arbitri delle gare di domani : La Penna per Napoli-Milan Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare di domani, questi i fischietti: Genoa-SPAL: Guida Fiorito-Cecconi IV: Doveri VAR: Mazzoleni AVAR: Tegoni Cagliari-Lecce: Orsato Manganelli-Giallatini IV: Fourneau VAR: ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri Designazioni serie A, gli arbitri di sabato 11 luglio Calcio News 24 MOVIOLA – Lazio-Sassuolo: Djuricic atterrato in area, per l’arbitro non è rigore

Altro episodio molto dubbio tra Lazio e Sassuolo, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Nella ripresa c’è spazio per un altro episodio da moviola all’Olimpico: Djuricic viene sbilan ...

RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Gol: Crotone e Pordenone ok, Spezia a valanga. Cadono Frosinone e Salernitana. Livorno in C

Spezia-Cosenza 5-1 [6' Galabinov (S), 20' Gyasi (S), 51' e 55' Mastinu (S), 63' Bruccini (C), 65' N'Zola (S)] Con questo è tutto. Ringraziandovi per la cortese attenzione e invitandovi a restare con n ...

