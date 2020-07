Diffidati Lazio-Sassuolo: i calciatori a rischio squalifica in vista dell’Udinese (Di sabato 11 luglio 2020) Alle 17:15 di sabato 11 luglio la Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo in occasione della trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Tutto pronto per un anticipo di campionato che può fornire ai biancocelesti l’occasione perfetta per reagire dopo la sconfitta di Lecce. Ma il tecnico biancoceleste dovrà tenere d’occhio anche la situazione legata ai Diffidati. Sono tre in casa biancoceleste i calciatori a rischio squalifica in vista del prossimo match contro l’Udinese alla Dacia Arena: Acerbi, Cataldi e Lazzari. Diffidati Lazio: Acerbi, Cataldi, Lazzari Diffidati Sassuolo: Peluso, Bourabia, Magnanelli, Obiang, Berardi Leggi su sportface

