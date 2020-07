Coronavirus, focolaio tra i corrieri TNT: cosa fare con i pacchi ricevuti (Di sabato 11 luglio 2020) Nelle ultime settimane corrieri e addetti alla logistica sono tornati al centro dell’occhio del ciclone. In Emilia Romagna, a distanza di diversi giorni l’uno dall’altro, sono comparsi due focolai di nuovo Coronavirus legati proprio al mondo delle consegne a domicilio, con decine di infetti in entrambi i casi. E’ così scattato l’allarme sanitario non solo tra i colleghi, familiari e conoscenti delle persone risultate positive ai tamponi, ma anche tra tutti coloro che, negli ultimi tempi, avevano ricevuto un pacco dai vettori “incriminati”. Come noto, infatti, il virus ha la capacità di sopravvivere su materiali per alcune ore, o addirittura alcuni giorni. La maggior preoccupazione, dunque, era che i pacchi maneggiati dai corrieri potessero a loro volta infettare le ... Leggi su quifinanza

Coronavirus - individuato focolaio a Formia. Villa : ‘Restiamo lucidi - umani e seri tutti’ individuato focolaio di Coronavirus a Formia, cittadina del litorale laziale in provincia di Latina. A dare la notizia la sindaca della città, Paola Villa , che descrive la situazione in un annuncio su Facebook. Nel comunicato social la prima ...

di a Formia, cittadina del litorale laziale in provincia di Latina. A dare la notizia la sindaca della città, Paola , che descrive la situazione in un annuncio su Facebook. Nel comunicato social la prima ... Coronavirus - nuovo focolaio : a Formia l’annuncio del sindaco A Formia si registrano altri quattro casi di positività per Coronavirus . nuovo focolaio in provincia di Latina, tutti i positivi con sintomi lievi. Ne dà l’annuncio il sindaco . Dopo i focolai registrati nei giorni scorsi a ...

A si registrano altri quattro casi di positività per . in provincia di Latina, tutti i positivi con sintomi lievi. Ne dà l’annuncio il . Dopo i focolai registrati nei giorni scorsi a ... Coronavirus - focolaio in una Tnt a Bologna : 29 positivi di cui 3 sintomatici Trentasei nuovi casi di positività al Coronavirus a Bologna (33 asintomatici e 3 sintomatici), di cui 29 all’interno del focolaio dell’azienda di logistica Tnt Express: 26 asintomatici e 3 sintomatici. Lo comunica ...

fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio al polo logistico Tnt di Bologna: “18 casi positivi, tutti asintomatici” - Corriere : ?? Coronavirus a Vicenza, il focolaio è partito dal dirigente di Laserjet che aveva 38 di febbre ed era stato a una… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il ministro della Salute ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero per verificare il… - AngeloCastro81 : RT @piobulgaro: ? ULTIMO MINUTO, CORONAVIRUS: NUOVO FOCOLAIO INDIVIDUATO POCO FA, ED AUMENTANO ANCORA I POSITIVI! Scoperti altri 5 positiv… - gabrielbar74 : Coronavirus Emilia Romagna, bollettino 10 luglio: focolaio impresa di logistica, +36 casi a Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus, nessun decesso e 53 nuovi positivi: 29 a Bologna per focolaio in una impresa logistica. Test sierologici obbligatori per tutto il comparto regionale Regione Emilia Romagna Conte prorogherà lo stato d’emergenza per Covid fino a fine 2020: cosa significa e cosa comporta

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è pronto a prorogare lo stato d’emergenza deliberato per il Coronavirus fino al 31 dicembre 2020. L’attuale scadenza è prevista per la fine di luglio: “Rag ...

Covid, secondo uno studio mortalità in Lombardia nella media europea

MILANO (ITALPRESS) – La percentuale di anziani in Lombardia, doppia rispetto alla media delle regioni europee più colpite dalla pandemia di Covid-19, sarebbe la ragione dei tassi di mortalità grezzi p ...

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è pronto a prorogare lo stato d’emergenza deliberato per il Coronavirus fino al 31 dicembre 2020. L’attuale scadenza è prevista per la fine di luglio: “Rag ...MILANO (ITALPRESS) – La percentuale di anziani in Lombardia, doppia rispetto alla media delle regioni europee più colpite dalla pandemia di Covid-19, sarebbe la ragione dei tassi di mortalità grezzi p ...