Conte: “Sono orgoglioso della nostra comunità nazionale” (Di domenica 12 luglio 2020) Il premier Conte al concerto della Polizia di Stato: “Possiamo dire di essere più pronti rispetto ai mesi scorsi”. ROMA – Il premier Conte ha partecipato al concerto della Polizia di Stato dedicato al personale sanitario e alle vittime del coronavirus. Durante la manifestazione il presidente del Consiglio ha rilasciato alcune dichiarazioni ribadendo il ruolo e l’impegno Stato in questa emergenza. “La pandemia – ha detto il primo ministro citato all’AdnKronos – è stata una sfida moto insidiosa, in parte lo è ancora. Adesso, però, possiamo dire che ci siamo meglio attrezzati, abbiamo rinforzato le nostre strutture ospedaliere, sicuramente la risposta del sistema sanitario sarà più pronta anche in caso di cattive ... Leggi su newsmondo

M5S_Europa : Ecco chi sono gli alleati di #Salvini al #ParlamentoUE. “Non un centesimo per gli ITALIANI'. È questa la scritta ve… - Piu_Europa : Da febbraio 2019 con #quota100 pensioni sono almeno 200 mila in più e da maggio 2020 hanno superato occupati. In It… - marcodimaio : Se bisogna prorogare lo #statodiemergenza, va discusso e spiegato agli italiani in parlamento. #Conte venga a Camer… - HMannione : RT @intuslegens: Giorni fa il #Napoli ha vinto la Coppa. Le persone si sono abbracciate e baciate a migliaia. Nulla, il #COVID19 non ha dat… - ItaloItaliano : RT @Piu_Europa: Da febbraio 2019 con #quota100 pensioni sono almeno 200 mila in più e da maggio 2020 hanno superato occupati. In Italia per… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Sono Governo: Buffagni, 'Conte non è in discussione ma serve cambio passo' Affaritaliani.it