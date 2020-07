Camici dal cognato di Fontana: per i magistrati non fu una donazione (Di sabato 11 luglio 2020) Non fu una donazione, quella dei Camici prodotti dalla Dama Spa, marchio Paul&Shark, e forniti a Regione Lombardia per oltre mezzo milione di euro, poi non riscossi. Ne sono convinti gli inquirenti ... Leggi su milanotoday

fattoquotidiano : Camici dal cognato di Fontana, il dg della centrale acquisti della Regione Lombardia chiede di essere assegnato a n… - mante : Il caso de camici venduti dal cognato di Fontana alla Regione Lombardia che poi diventano un regalo quando Report n… - fattoquotidiano : IL CASO DEI CAMICI 'REGALATI' Corrono i magistrati, resta immobile la maggioranza di Attilio Fontana [di Andrea Spa… - sabrinatehilim : RT @francotaratufo2: La Finanza torna al Pirellone. Bufera su Fontana per il camici-gate. Acquisiti atti sulla fornitura dal cognato del pr… - paolorm2012 : RT @LaNotiziaTweet: La Finanza torna al Pirellone. Bufera su #Fontana per il camici-gate. Acquisiti atti sulla fornitura dal cognato del pr… -