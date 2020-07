Agente Jorginho: «Non so se la Juve farà altre operazioni a centrocampo» (Di sabato 11 luglio 2020) L’Agente di Jorginho, Jorge Santos, ha parlato così del centrocampista del Chelsea, obiettivo del calciomercato della Juve Jorge Santos, Agente di Jorginho, ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione del centrocampista, obiettivo del calciomercato Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. LAMPARD – «Le sue parole hanno confermato come Jorginho sia ancora importante per il Chelsea. Quest’anno ha giocato tanto e quando il mister ha avuto bisogno di lui si è sempre fatto trovare pronto: e lo farà ancora». Juve – «Non conosco le loro strategie di calciomercato. A centrocampo hanno preso Arthur e non so cos’altro vorranno fare in ... Leggi su calcionews24

