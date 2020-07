Venezia, i No Mose all’arrembaggio. Battaglia navale in Laguna: “Quest’opera è un bidone, nulla da festeggiare” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Il Mose è un bidone. Oggi non c’è niente da festeggiare”. È questo il grido di allarme lanciato dai Comitati No Mose e No Grandi Navi che questa mattina hanno contestato la prova generale delle paratoie alla presenza del governo. Una ventina di barchini hanno provato a raggiungere la zona dell’inaugurazione, ma sono stati bloccati dalle imbarcazioni delle forze dell’ordine nell’area del Bacàn, poco prima delle Bocche di Porto Nord. Le vedette e le moto d’acqua della polizia lanciate a grande velocità hanno sbarrato la strada ai manifestanti che dopo un’ora e mezza di “Battaglia navale” sono tornati indietro. “Questo governo – concludono i militanti – come tutti gli altri non cambia marcia ... Leggi su ilfattoquotidiano

