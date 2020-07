‘Uomini e Donne’, ex tronista ha partorito ieri: è nata la piccola Alice! (Foto) (Di venerdì 10 luglio 2020) I fan più affezionati di Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio il trono di Giulia Montanarini: la bella showgirl era arrivata nel dating show condotto da Maria De Filippi dopo l’esperienza di qualche anno prima della sorella Claudia, che aveva affiancato sul trono Tina Cipollari. Giulia aveva scelto Alessio Lo Passo, ma la loro storia era finita dopo poco più di un mese. La Montanarini, oggi, dopo due matrimoni naufragati, è felice accanto a Gianmaria, medico romano, e qualche mese fa aveva annunciato radiosa, attraverso le pagine di Diva e Donna, di essere incinta. Pochissime ore fa è arrivato sui social l’annuncio dell’arrivo della piccola Alice, con uno scatto dell’ex tronista qualche ora dopo il parto: “Sei la gioia più grande della mia vita… Con te ho ... Leggi su isaechia

