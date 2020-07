Somiglianza tra Elodie e Lisa Bonet (Di venerdì 10 luglio 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Elodie e Lisa Bonet secondo me sembrano separate alla nascita! Fami Lee Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per ... Leggi su isaechia

_Rosa_9 : #twittamibeautiful MA COME NON FATE A NOTARE LA SOMIGLIANZA TRA PHOEBE E HOPE?! COME! VAFFANCULO. NON VI SOPPORTO PIÙ. - JeanK_SNK : @NoteAiMargini @SashaB_SNK @ackerbondage E basta con sta storia del cavallo, dove la vedete la somiglianza tra il s… - Pinucci05972323 : In realtà una certa somiglianza tra i due, soprattutto nella cadenza, l'avevo notata da tempo… - infoitcultura : Somiglianza tra Ignazio Moser e Can Yaman - _lapoftherog : L’una e mezza di notte e ho notato adesso la somiglianza tra il maglione di Riccardo e quello di Giosuè Io: pront… -

