Roma. Botticelle: stop con temperature oltre i 30 gradi (Di venerdì 10 luglio 2020) Il sindaco Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette “Botticelle”, in presenza di temperature pari o superiori a 30 gradi centigradi. Alla base del provvedimento l’esigenza di prevedere una maggiore tutela per i cavalli che trainano vetture pubbliche o private e per quelli impiegati in attività ludiche e sportive. Obiettivo, prevenire potenziali danni alla salute di questi animali, particolarmente sensibili alle temperature elevate. L’ordinanza è valida fino al 30 settembre 2020. Previste particolari regole per la tutela dei cavalli impiegati in manifestazioni ludiche e in eventi sportivo-agonistici, con l’obbligo di ricoverarli, subito dopo le attività, in ambienti freschi e ... Leggi su laprimapagina

