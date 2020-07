Nozze con il coronavirus, padre della sposa positivo: 91 invitati in quarantena (Di venerdì 10 luglio 2020) Le Nozze si trasformano in nuovo focolaio di coronavirus. È successo a Cittadella, in provincia di Padova, dove a fine giugno è stato celebrato un matrimonio con relativi festeggiamenti organizzati da una coppia congolese. Il padre della sposa ha avvertito i sintomi del virus e una volta effettuato il test è risultato positivo. L’uomo è stato anche ricoverato per qualche giorno. Novantuno le persone invitate alla cerimonia, i quali sono stati contattati dai servizi sanitari e messi in quarantena. Nel corso dei controlli è stato individuato anche un altro caso positivo: si tratta di un amico della sposa. La notizia è stata riportata dal quotidiano “Il ... Leggi su caffeinamagazine

Massimo Boldi - dalle nozze alla rottura con Irene : colpo di scena - parla lui colpo di scena : Massimo Boldi e Irene Fornaciari non fanno più coppia. Il comico, 74 anni, ha lasciato la compagna di 34 primavere più giovane di lui con la quale si era presentato anche alla corte di Mara Venier di recente, a Domenica ...

di : e Fornaciari non fanno più coppia. Il comico, 74 anni, ha lasciato la compagna di 34 primavere più giovane di lui con la quale si era presentato anche corte di Mara Venier di recente, a Domenica ... Edoardo Vianello piange Ennio Morricone : “Mio testimone di nozze” La notizia della morte del celebre compositore Ennio Morricone ha profondamente colpito non solo il mondo della musica, del cinema e dello spettacolo, ma anche l’Italia intera. Tra i tanti che hanno voluto rendere omaggio ...

La notizia della morte del celebre compositore ha profondamente colpito non solo il mondo della musica, del cinema e dello spettacolo, ma anche l’Italia intera. Tra i tanti che hanno voluto rendere omaggio ... Laura Chiatti e Marco Bocci : anniversario di nozze con dedica romantica anniversario di nozze con dedica per Laura Chiatti e Marco Bocci, giunti ai loro 6 anni di matrimonio in splendida forma e sotto il cielo di un amore che continua a emozionare i fan. La coppia si è concessa una parentesi romantica sui ...

Niko21687554 : @Shardy20459930 Ci sono stato 2 volte in viaggio di nozze alla Maddalena che amo e ci voglio tornare con i miei figli e Stintino - Renato22171110 : @pbecchi Ecco perche' con i migranti infetti ci va a nozze! - ruvido2 : @Agenzia_Italia Ma cosa fingono di insorgere @LegaSalvini @FratellidItalia ? Con una capra terroristica come… - infoitinterno : Nozze con covid: 91 invitati in isolamento - FRiforma : @virginiaraggi guarda dove cazzo vai ha buttare i soldi,roma sta cadendo ha pezzi e te troia fai la ciclabile,ma ce… -