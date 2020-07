Nomina Arcuri, Azzolina: Nessuna Decisione Subita (Di venerdì 10 luglio 2020) La Ministra Azzolina lascia un messaggio su Facebook e replica ad un articolo riportato dal Corriere della Sera. L’argomento è il suo presunto subire la Nomina del commissario Domenico Arcuri. Azzolina esordisce in questo modo: “Ho letto ancora oggi sul Corriere della Sera, che avrei ‘subito’ la Nomina del commissario Domenico Arcuri. Niente di più falso“. La Ministra continua: “Il commissario straordinario non si occupa della gestione della ripresa del nuovo anno scolastico. Ha il compito invece di aiutarci nell’acquisto e nella distribuzione di tutte le dotazioni necessarie”. “Grazie a questa Nomina potremo ridurre tempi e costi delle forniture. Nessuna ... Leggi su youreduaction

"Per le scuole c'era un orientamento della Campania ad aprire verso il 24 settembre. E' intervenuta una novità con la nomina di Arcuri, che ha parlato di una campagna di screening di massa ad inizio d ...Oggi non abbiamo in Campania grandi problemi, ad oggi siamo una regione a contagio zero ma dobbiamo essere attenti e rispettosi delle regole. È così che Vincenzo De Luca, nell'ormai consueto messaggio ...