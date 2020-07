Meteo ROMA: SOLE e CALDO, poi calo termico e fase estiva vivibile (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà ancora bel tempo e CALDO un po' afoso sino a tutto il weekend, poi l'arrivo di venti settentrionali favorirà un lieve abbassamento termico con clima decisamente gradevole per la minore umidità. Venerdì 10: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 37 Km/h. Zero termico: circa 4300 metri. Sabato 11: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero termico: circa 4100 metri. Domenica 12: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1014 ... Leggi su meteogiornale

