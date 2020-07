Meteo estremo: il furioso TORNADO in Brianza (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono trascorsi quasi 20 anni da uno dei più micidiali TORNADO che si siano mai verificati sul Nord Italia. Siamo nel cuore dell’estate ed è il periodo Meteo nel quale i temporali possono portare fenomeni violenti vorticosi. L’estate è anche la stagione per eccellenza delle grandinate dannose e dei micidiali colpi di vento in occasioni di violenti downburst, le cosiddette correnti discendenti del temporali. Solo cinque anni fa un terribile TORNADO provocò anche una vittima in Veneto, sulla Riviera del Brenta. Questi eventi stanno diventando sempre più frequenti. Il 7 luglio 2001, quindi esattamente 19 anni fa, ci fu un TORNADO d’enormi proporzioni che fece davvero scalpore, visto che si era trattato di uno dei più potenti che si sia mai verificato ... Leggi su meteogiornale

lorepas85 : RT @ilmeteonet: #Temporali violenti in #estate, quando si originano? - zazoomblog : Previsioni Meteo nuova irruzione fredda nel weekend: allarme maltempo estremo Sabato sera al Nord temperature in pi… - ilmeteonet : #Temporali violenti in #estate, quando si originano? - ilmeteonet : Quali sono le condizioni per la formazione di eventi #meteo estremi in estate? Ecco l'approfondimento. -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo estremo Meteo estremo: il furioso TORNADO in Brianza Meteo Giornale Meteo estremo: il furioso TORNADO in Brianza

Sono trascorsi quasi 20 anni da uno dei più micidiali tornado che si siano mai verificati sul Nord Italia. Siamo nel cuore dell’estate ed è il periodo meteo nel quale i temporali possono portare fenom ...

METEO – Grave PEGGIORAMENTO in arrivo in ITALIA, NUBIFRAGI e CROLLO TERMICO in arrivo, i dettagli

Dopo una fase di totale stabilità che aveva visto avvolgere interamente la nostra Penisola nel corso di questa settimana, le prime note di maltempo tornano a manifestarsi sulle regioni settentrionali, ...

Sono trascorsi quasi 20 anni da uno dei più micidiali tornado che si siano mai verificati sul Nord Italia. Siamo nel cuore dell’estate ed è il periodo meteo nel quale i temporali possono portare fenom ...Dopo una fase di totale stabilità che aveva visto avvolgere interamente la nostra Penisola nel corso di questa settimana, le prime note di maltempo tornano a manifestarsi sulle regioni settentrionali, ...