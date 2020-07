“L’ho fatto, è stato uno dei più grandi piaceri della mia vita”. Temptation island, la confessione choc di Antonella Elia (Di venerdì 10 luglio 2020) Su canale 5 è tornato in onda Temptation island, con la seconda puntata trasmessa giovedì 9 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle sei coppie, due vip e quattro nip. Durante il falò Pietro Delle Piane vede un video in cui si vede Antonella Elia assieme al tentatore Alessandro Ubaldi. La showgirl si rende protagonista di una scenetta alquanto inaspettata, con la donna che urina in mare affermando: “Io sto già facendo pipì”. E ancora: “È uno dei piaceri più grandi della vita. Il video prosegue con Antonella Elia che racconta al single della gelosia di Pietro Delle ... Leggi su caffeinamagazine

