La bufala di Obama e Fauci nel laboratorio di Wuhan (Di venerdì 10 luglio 2020) In Italia ci si lamenta spesso per le bufale che hanno scopo elettorale, ma non è nulla rispetto a quel che accade negli Stati Uniti. E così succede che un’assillante sostenitrice di Donald Trump si senta libera di mettere in circolo un’immagine (che è reale) ma con una descrizione che non ha né capo né coda. Nella foto si vedono Obama e Fauci (in compagnia anche di Sylvia Burwell, all’epoca dello scatto segretaria del Dipartimento americano della salute e dei servizi umani) in un laboratorio. Secondo la sostenitrice repubblicana, il teatro di quello scatto è il laboratorio di Wuhan. Ovviamente non è così, ma in molti hanno condiviso quella ricostruzione farlocca. LEGGI ANCHE > No, Susanna Ceccardi non ha mai ... Leggi su giornalettismo

