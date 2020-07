Inps: Cig per 3 milioni, 89 mila in attesa, 1,8% vecchie domande non autorizzate (Di venerdì 10 luglio 2020) A che punto è il pagamento della cassa integrazione? Eccoli gli ultimi dati elaborati dall’Inps e che Huffpost è in grado di anticipare. Le prestazioni pagate al 7 luglio sono 7,3 milioni (oltre 4,7 milioni anticipate dalle aziende). Calati nell’ottica dei lavoratori che hanno ricevuto la cassa, questi numeri dicono che a riceverla sono stati 3,1 milioni di lavoratori. Quelli in attesa, e che quindi non hanno ricevuto nulla, sono 89mila: la stragrande maggioranza di questi lavoratori fa riferimento a domande che la propria azienda ha presentato a giugno, mentre solo una piccola parte, pari a 9.850 persone, è legata a vecchie domande non pagate. Non pagate perché rientrano nei cosiddetti ... Leggi su huffingtonpost

