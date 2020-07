I 91 ospiti in quarantena dopo le nozze a Cittadella in provincia di Padova (Di venerdì 10 luglio 2020) Il padre della sposa è risultato positivo al Coronavirus e uno degli invitati al banchetto nuziale risulta contagiato: per questo a Padova 91 ospiti di un matrimonio sono finiti in quarantena a Cittadella in provincia di Padova, dove una coppia di sposi di origini congolesi ha organizzato il ricevimento nuziale. I 91 ospiti in quarantena dopo le nozze a Cittadella in provincia di Padova Spiega oggi Il Gazzettino che il matrimonio risale a sabato 27 giugno e per l’occasione, oltre a una ventina di Padovani, erano arrivati invitati da Treviso, ma anche dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : ospiti quarantena I 91 ospiti in quarantena dopo le nozze a Cittadella in provincia di Padova next Agrigento, 8 migranti fuggono dal centro di accoglienza: 3 tunisini feriti

Otto migranti sono scappati dal centro d’accoglienza di Casteltermini (Ag), destinato alla sorveglianza sanitaria anti-Covid, e, durante la fuga, tre sono rimasti seriamente feriti. Uno, lanciandosi d ...

