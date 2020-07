"Gli hanno messo i piedi in testa". Polemiche sulla polizia di Gallarate per un arresto di un nordafricano (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) È circolato molto sui social il VIDEO di un arresto effettuato dalla polizia locale di Gallarate, in provincia di Varese, ai danni di un uomo nordafricano. Una testimone ha filmato la scena: secondo lei, l’uomo “non stava facendo niente, era lì appoggiato al muro”. Nel VIDEO si vedono gli agenti che lo tengono bloccato a terra: in certi momenti gli hanno tirato anche alcuni pugni e dei calci. Tre persone, tra cui la ragazza che ha ripreso il VIDEO, avrebbero denunciato la polizia locale per questo episodio. L’uomo, invece, è stato denunciato per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ad un certo punto lo si sente dire ad un agente: “Ti spacco la faccia, non mi ... Leggi su huffingtonpost

