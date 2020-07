Formula 1, Helmut Marko: “Le porte della Red Bull sono chiuse a Vettel per il 2021” (Di venerdì 10 luglio 2020) “sono sorpreso di come è finita l’esperienza di Vettel in Ferrari ma nel 2021 non c’è nessun sedile disponibile in Red Bull“. Helmut Marko chiude le porte in Red Bull a Sebastian Vettel in vista del Mondiale 2021 di Formula 1. “Le porte sono chiuse per il 2021 mentre nel 2022 i contratti finiranno e cominceremo a pensare sulle mosse da fare ma al momento siamo concentrati sui nostri piloti – ha aggiunto l’advisor della Red Bull ai microfoni di Sky Sport F1 -. Se è pronto per tornare a vincere in Red Bull? Dovremmo chiederlo a lui, non so che decisione prenderà per ... Leggi su sportface

