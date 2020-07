Dzeko: «Sorteggio non facile ma questo format ci può aiutare a vincere l’Europa League» (Di venerdì 10 luglio 2020) Edin Dzeko ha commentato ai canali ufficiali della Roma il Sorteggio della final eight dell’Europa League Edin Dzeko ha commentato ai canali ufficiali della Roma il Sorteggio della final eight dell’Europa League. Queste le parole del centravanti bosniaco. Sorteggio – «Penso che non sia un Sorteggio facile. È molto difficile perché passando il turno con il Siviglia giocheremmo con squadre forti come Wolverhampton e Olympiacos e poi potrebbe esserci il Manchester United che forse è la favorita in questa competizione. Anche Basaksehir e Copenhagen che sono squadre dure da affrontare. Ma se si vuole vincere la competizione bisogna saperle affrontare tutte». AVVERSARIE IN EL ... Leggi su calcionews24

