Distanziamento Sociale a Scuola, Azzolina Chiarisce (Di venerdì 10 luglio 2020) La Ministra Azzolina, ospite ad un programma televisivo di La 7, ha parlato di Scuola e ha chiarito i dubbi sul Distanziamento Sociale in classe. In merito al Distanziamento Sociale, la Ministra ha riportato le indicazioni del Cts. Il metro di distanza viene calcolato considerando una situazione statica. L'area statica presa in considerazione è la zona dei banchi. Quindi il metro di distanza tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla loro posizione seduta. "Oggi è arrivato il chiarimento da parte del ministero della Salute: il metro di distanza sarà statico. Se lo studente dovrà alzarsi è probabile che possa usare la mascherina". Così conclude Azzolina.

