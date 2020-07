Decreto Rilancio: il contributo del MoVimento 5 Stelle (Di venerdì 10 luglio 2020) È stato votato ieri alla Camera il Decreto Rilancio, una manovra da 55 miliardi di euro che segue a stretto giro il Cura Italia e il Decreto Liquidità, per un totale di 80 miliardi di euro al servizio dell’economia italiana. Ora passa al Senato per la conversione definitiva in legge. Lavoro, famiglie, imprese, fisco, sanità, scuola, cultura, sport, ambiente e mobilità sostenibile. Nel testo originario del Decreto erano già presenti interventi di peso per ognuno di questi settori, ma durante il lavoro in commissione Bilancio i deputati del MoVimento 5 Stelle sono riusciti ad inserire alcune importanti migliorie. Particolare menzione merita il potenziamento ulteriore del Superbonus al 110%, misura che si preannuncia decisiva per stimolare una ... Leggi su ilblogdellestelle

