Covid-19, i dati dell’ultimo monitoraggio: in cinque Regioni l’Rt è sopra l’1 (Di venerdì 10 luglio 2020) È ancora a bassa criticità il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, secondo i dati dell’ultimo monitoraggio relativo al periodo compreso tra il 22 giugno e il 5 luglio: l’incidenza cumulativa, in particolare, è di 4.3 ogni 100.000 abitanti. Il bilancio dell’Iss A livello nazionale, dunque, il monitoraggio coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità ha registrato una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi diagnosticati, rispetto alla settimana precedente. L’indice Rt, che misura il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure decise per contenere la malattia, resta inferiore all’unità a livello nazionale, “sebbene lo superi nel suo intervallo di confidenza ... Leggi su quifinanza

Juric : «Senza il COVID saremmo andati in Europa» – VIDEO Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro l’Inter: le parole del tecnico gialloblù Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Hellas Verona contro ...

Ivan ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro l’Inter: le parole del tecnico gialloblù Ivan ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dell’Hellas Verona contro ... Covid-19 e gravidanza : i primi dati su come sono andate le cose in Italia Presentati in un webinar i dati preliminari di un progetto di ricerca nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità. Si conferma che l'impatto su mamme e neonati è meno grave che per altre malattie respiratorie virali come Sars, Mers e ...

Presentati in un webinar i preliminari di un progetto di ricerca nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità. Si conferma che l'impatto su mamme e neonati è meno grave che per altre malattie respiratorie virali Sars, Mers e ... Covid-19 e gravidanza : i primi dati su come sono andate le cose in Italia Presentati in un webinar i dati preliminari di un progetto di ricerca nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità. Si conferma che l'impatto su mamme e neonati è meno grave che per altre malattie respiratorie virali come Sars, Mers e ...

RaiNews : La curva torna a salire #coronavirus #COVID__19 - piersileri : Non si tratta di cedere i nostri dati in cambio della salute: #Immuni trattiene informazioni anonime solo se c’è un… - caritas_milano : Pandemia Sociale: Caritas lancia l'allarme sui posti di #lavoro persi a causa dell'Emergenza Covid-19 Allarmanti i… - Aldo11221383 : @mgmaglie ancora oggi titoli di prima pagina 12 morti per covid. Dati 2019: 1772morti/giorno. Mi chiedo, senza sott… - ringetto65 : RT @Virus1979C: VI RICORDATE QUANDO GALLERA IN PIENA EMERGENZA DICHIARAVA CHE NELLE RSA LOMBARDE ERANO STATI ACCOLTI “SOLO” 147 PAZIENTI CO… -