Cattolica, da soci esposto a Consob: “Assemblea irregolare” (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – esposto alla Consob da parte dei coordinatori di Casa Cattolica, la rete delle associazioni nata in opposizione all’ingresso di Generali Assicurazioni in Cattolica, approvato lo scorso 27 giugno. Secondo gli esponenti, l’assemblea che confermò l’ingresso del Leone nel Gruppo come socio di maggioranza e la trasformazione di Cattolica in SpA, avrebbe numerose “irregolarità”, tanto da aver annunciato anche una nuova azione legale che sarà avviata nei prossimi giorni presso il Tribunale delle Imprese di Venezia per l’invalidazione, oltre che dell’assemblea di fine giugno, anche di quella del 31 luglio. In una nota, i sottoscrittori dell’esposto Maurizio Zumerle, ... Leggi su quifinanza

Cattolica Assicurazioni - l'assemblea dei soci approva modifiche statutarie e aumento di capitale Si è tenuta oggi a Verona, sotto la presidenza di Paolo Bedoni, l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Cattolica Assicurazioni . In considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e ai fini della massima tutela e della ...

Si è tenuta oggi a Verona, sotto la presidenza di Paolo Bedoni, straordinaria e ordinaria dei di . In considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e ai fini della massima tutela e della ... Cattolica - Generali nuovo socio di riferimento : il gruppo si trasformerà da cooperativa a Spa Generali assicurazioni diventa il nuovo socio di rilevanza di Cattolica: il gruppo subirà la trasformazione da cooperativa a Spa. I consigli di amministrazione delle due compagnie assicurativa hanno approvato l’avvio di una partnership ...

PantheonVerona : I coordinatori di Casa - Cattolica, la rete di soci, imprese e rappresentanti della società civile hanno notificato… - VeneziePost : Tensione per Cattolica, si teme la mossa che potrebbe avere in serbo Bedoni dopo un'eventuale bocciatura da parte d… - TgrVeneto : E' costituita dai soci di Cattolica Assicurazioni che dicono no all'operazione con Generali. Per loro è una svendit… - infoiteconomia : Vittoria in campo su Cattolica. Soci dissidenti contro la spa - sinfantino : Vittoria già da mesi in trattativa con Cattolica per la fusione. Ecco perché è sfumata -

Ultime Notizie dalla rete : Cattolica soci Cattolica: i soci contrari alla svendita presentano un esposto alla Consob Daily Verona Network Cattolica, da soci esposto a Consob: "Assemblea irregolare"

(Teleborsa) - Esposto alla Consob da parte dei coordinatori di Casa Cattolica, la rete delle associazioni nata in opposizione all'ingresso di Generali Assicurazioni in Cattolica, approvato lo scorso 2 ...

Marco Di Tommasi è il nuovo presidente dell’Azione cattolica di Roma

62 anni, sposato con Anna Luisa e padre di due figli, Marco Di Tommasi, presidente dell’Ac di San Mattia Apostolo, è il nuovo presidente dell’Azione cattolica di Roma. Lo ha nominato il cardinale vica ...

(Teleborsa) - Esposto alla Consob da parte dei coordinatori di Casa Cattolica, la rete delle associazioni nata in opposizione all'ingresso di Generali Assicurazioni in Cattolica, approvato lo scorso 2 ...62 anni, sposato con Anna Luisa e padre di due figli, Marco Di Tommasi, presidente dell’Ac di San Mattia Apostolo, è il nuovo presidente dell’Azione cattolica di Roma. Lo ha nominato il cardinale vica ...