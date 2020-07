Calciomercato Juventus, Mendes offre un rossonero a Paratici: il colpo (Di venerdì 10 luglio 2020) Calciomercato Juventus: il potente procuratore Jorge Mendes offre un calciatore del Milan al direttore sportivo Fabio Paratici. Il possibile colpo Spesso rivali, in campo e sul mercato, ma a volte anche protagoniste di buoni affari. Milan e Juventus sono pronte nuovamente ad incontrarsi per sedersi al tavolo del Calciomercato, stavolta c’è lo zampino del potente … L'articolo Calciomercato Juventus, Mendes offre un rossonero a Paratici: il colpo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Calciomercato Napoli - ci sono difficoltà per portare Arkadiusz Milik alla Juventus Il Calciomercato del Napoli può intrecciarsi con quello della Juventus . I bianconeri attendono sviluppi per Arkadiusz Milik e non è nemmeno sicura di voler sacrificare Federico Bernardeschi. Tema caldo quello della trattativa per ...

Il del può intrecciarsi con quello della . I bianconeri attendono sviluppi per e non è nemmeno sicura di voler sacrificare Federico Bernardeschi. Tema caldo quello della trattativa per ... Calciomercato Juventus - pronto l’affondo per Zaniolo : i bianconeri hanno già una strategia da seguire La Juventus ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo , il gioiello della Roma piace eccome alla società bianconera, pronta a mettere sul piatto un bel gruzzoletto per regalare a Sarri il talento più cristallino del calcio ...

La ha messo nel mirino Nicolò , il gioiello della Roma piace eccome alla società bianconera, pronta a mettere sul piatto un bel gruzzoletto per regalare a Sarri il talento più cristallino del calcio ... Calciomercato Juventus – Zaniolo nel mirino - Roma in allarme Calciomercato Juventus – Zaniolo nel mirino dei bianconeri, la Roma è in allarme perché l’offerta del club piemontese potrebbe essere irrinunciabile sia per la società che per il giocatore. L’edizione odierna ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - TCFemminile : #Calciomercato Serie A: Cantore alla #Florentia La @florentiasangi comunica l'arrivo in prestito dalla Juventus d… - calciomercato_m : JUVENTUS - Chiellini: 'Non vediamo l'ora di ricominciare anche la Champions, però prima la Serie A'… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ????#Juventus, affondo estivo per #Zaniolo: le ultime ??#CMITmercato - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??????#Juventus, attenta: il #Marsiglia punta #CristianoRonaldo e #Zidane ??#CMITmercato -