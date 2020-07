Barcellona, il dirigente Amor: "Col Napoli ci aspetta un finale, siamo eccitati per la Champions!" (Di venerdì 10 luglio 2020) Guillermo Amor, direttore delle relazioni istituzionali del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal sito della UEFA: "Eravamo disperati, volevamo che il pallone tornasse a rotolare. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Barcellona, il dirigente Amor: 'Col Napoli ci aspetta un finale, siamo eccitati per la Champions!' - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Barcellona, il dirigente Amor: ”Champions? Il Napoli è una prima f… - JTriplete : @InterCM16 Evidentemente sa che lui vuole andare al barcellona. La società ed il dirigente numero 1 ???? se un gioca… - UnUltras : @CurvaStone21km Mi piacerebbe vederlo in Italia...certo che il re è sempre il re...ma Messi non si discute. Secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona dirigente Barcellona, il dirigente Amor: ''Champions? Il Napoli è una prima finale'' IamNaples.it Barcellona, il dirigente Amor: "Col Napoli ci aspetta un finale, siamo eccitati per la Champions!"

Guillermo Amor, direttore delle relazioni istituzionali del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal sito della UEFA: "Eravamo disperati, volevamo che il pallone tornasse a rotolar ...

CALCIO, BARCELLONA; AMOR: CON IL NAPOLI COME UNA FINALE

"Eravamo impazienti per il ritorno del calcio. Sappiamo tutti cosa e' successo, ma il calcio ora e' tornato e siamo pronti per la Champions League". Lo ha affermato Guillermo Amor, direttore delle Rel ...

Guillermo Amor, direttore delle relazioni istituzionali del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal sito della UEFA: "Eravamo disperati, volevamo che il pallone tornasse a rotolar ..."Eravamo impazienti per il ritorno del calcio. Sappiamo tutti cosa e' successo, ma il calcio ora e' tornato e siamo pronti per la Champions League". Lo ha affermato Guillermo Amor, direttore delle Rel ...