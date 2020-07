Appuntamenti e scadenze del 10 luglio 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Lunedì 06/07/2020Appuntamenti: Forum PA 2020 – Resilienza digitale – Appuntamento annuale ora in versione digitale con oltre 100 eventi in streaming, più di 300 relatori a confronto sull’innovazione e la trasformazione digitale per la resilienza nei settori lavoro, industria, formazione, sanità, coesione sociale (fino a sabato 11/07/2020) Venerdì 10/07/2020Appuntamenti: Banca d’Italia – Bollettino Economico ENEA – Webinar: L’efficientamento energetico per un’edilizia innovativa e sostenibile: le opportunità per i professionisti del settore e per i comuni IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Banca d’Italia – Turismo internazionale ... Leggi su quifinanza

L’emergenza ha fatto slittare i pagamenti, domani si riprende. Per le imprese la prossima rata sarà il 15 luglio Dopo quattro mesi, tornano le scadenze di pagamento del Comune di Torino. La prima è qu ...

Il passaporto ora arriva direttamente a casa

«Previo appuntamento» è il moderno mantra degli uffici pubblici, anche di quelli che fanno capo alla Questura, come l’Ufficio passaporti, l’Ufficio immigrazione o l’Ufficio porto d’armi. L’obiettivo d ...

