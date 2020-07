Alex Zanardi, la data del possibile risveglio dal coma (Di venerdì 10 luglio 2020) Alex Zanardi, arriva il risveglio dal coma? I medici stanno valutando la possibilità di risvegliarlo per verificare gli eventuali danni cerebrali Alex Zanardi è ancora ricoverato nell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in terapia intensiva e prognosi riservata in condizioni stabili ma gravi dal punto di vista neurologico. Il campione si trova nel letto del nosocomio toscano dallo scorso 19 giugno, quando fu vittima di un terribile incidente stradale. E’ stato sottoposto ad interventi chirurgici già in tre occasioni e versa in coma farmacologico dal giorno del ricovero. I medici però sarebbero pronti a risvegliarlo, anche per valutare i danni cerebrali che ha subìto dopo lo scontro con un camion. ... Leggi su bloglive

