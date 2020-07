Zenga: “Difficile vedersi annullare un altro gol…” – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Walter Zenga, tecnico del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match pareggiato contro la Fiorentina Walter Zenga, tecnico del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match pareggiato contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: «Un altro rammarico per un gol annullato a Simeone per un millimetro, forse due. Ci dispiace, ma cosa dobbiamo fare…nulla. Saranno due millimetri, poi magari sarò anche di parte, è dura vedersi annullare questi due gol in questa maniera. Però questo è ce lo teniamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

