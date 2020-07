Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 18:15 (Di giovedì 9 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2020 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUBITO I NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E LA RUSTICA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E LO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’; PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI APRILIA. IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE E DI MANTENERE LA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - DanieleRosa1973 : @niccogusso @GiuseppeDelll @virginiaraggi E se faceva la cliclabile immagino si sarebbe lamentato per la viabilità.… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai