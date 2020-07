Tornano le riviste dai parrucchieri e i giochi con le carte nei bar e nei centri anziani (Di giovedì 9 luglio 2020) Tornano le riviste nei barbieri e si potrà giocare a carte nei bar e nei centri anziani. Queste alcune delle misure aggiornate dalla Conferenza delle Regioni sulle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative nella fase 3 dell’emergenza Covid. L’annuncio è arrivato dal vicepresidente, il governatore della Liguria Giovanni Toti. “Abbiamo aggiunto un altro piccolo, ma significativo, tassello – ha spiegato Toti – nel percorso verso un progressivo ritorno alla normalità, sia pure nel rispetto delle condizioni di prevenzione e sicurezza. I nostri tecnici – ha aggiunto Toti che oggi ha presieduto la Conferenza delle Regioni – hanno infatti preso in considerazione e previsto nella versione aggiornata delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

