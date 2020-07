Sospesi i professionisti che non comunicano la pec (Di giovedì 9 luglio 2020) Dl semplificazioni: sospeso chi non comunica domicilio digitalePec: stato dell'arteCosa cambia con il dl semplificazioni?Dl semplificazioni: sospeso chi non comunica domicilio digitaleTorna su Il dl semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella nottata compresa tra il 6 e il 7 luglio, nel Capo IV, dedicato alle misure per l'innovazione, ha inserito l'art. 29, contenente le disposizioni che si pongono l'obiettivo di favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti. Per perseguire tale finalità introduce a carico dei professionisti particolari obblighi e sanzioni, intervenendo sull'art. 16 del dl n. 185/2008, di cui modifica il comma 7 bis nei seguenti termini: "Il professionista che non comunica il proprio... Leggi su studiocataldi

Riguardo a questi ultimi l’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, “Cura Italia”, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, dispone che “al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza e ...

Il professionista che non comunica all'albo il proprio "domicilio digitale", che sostituisce la dicitura "posta elettronica certificata", dopo un primo avvertimento, verrà sospeso dell'albo fino a qua ...

