Prodi ‘chiama’ Berlusconi, ‘FI nella maggioranza? Per me non è un tabù’ (Di giovedì 9 luglio 2020) Prodi si appella alla saggezza e alla responsabilità di Silvio Berlusconi e ammette: “Per me Forza Italia nella maggioranza non è tabù”. Ospite a La Repubblica delle Idee, Romano Prodi parla (anche) della situazione politica italiana aprendo a sorpresa ad un inserimento di Forza Italia nella maggioranza di governo. Un appello alla responsabilità di Silvio Berlusconi per sostenere la maggioranza parlamentare evitando il ribaltone in un momento delicatissimo della storia della Repubblica italiana. An Milano 09/05/2014 – arrivo di Silvio Berlusconi alla Fondazione Sacra Famiglia per lo svolgimento dei servizi sociali stabiliti dal Tribunale / fotoAndrea Ninni/Image ... Leggi su newsmondo

ppe60 : RT @francescagraz1: Prima condannano #Renzi, xchè un senatore di Fi entra in Italia Viva, ora Prodi invita a 'mercanteggiare' (lo chiama co… - coledoni : RT @francescagraz1: Prima condannano #Renzi, xchè un senatore di Fi entra in Italia Viva, ora Prodi invita a 'mercanteggiare' (lo chiama co… - apavo75 : RT @francescagraz1: Prima condannano #Renzi, xchè un senatore di Fi entra in Italia Viva, ora Prodi invita a 'mercanteggiare' (lo chiama co… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Prima condannano #Renzi, xchè un senatore di Fi entra in Italia Viva, ora Prodi invita a 'mercanteggiare' (lo chiama co… - francescagraz1 : Prima condannano #Renzi, xchè un senatore di Fi entra in Italia Viva, ora Prodi invita a 'mercanteggiare' (lo chiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi ‘chiama’