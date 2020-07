Playoff Serie C, tutte le squadre ai quarti di finale: entrano in gioco le seconde (Di giovedì 9 luglio 2020) Playoff Serie C – Ci si avvicina sempre di più alla fase conclusiva. Un altro turno degli spareggi promozione di terza Serie è andato agli archivi. Si è giocato oggi il primo turno della fase nazionale. Da adesso, via ai quarti di finale. Otto squadre: le cinque che hanno staccato il pass più le seconde dei tre gironi, che entrano in gioco adesso: Carrarese, Reggio Audace e Bari. Ecco le squadre che parteciperanno al prossimo turno. Carrarese (testa di Serie) Reggio Audace (testa di Serie) Bari (testa di Serie) Carpi (testa di Serie) Juventus Under 23 Potenza Novara Ternana Risultati Playoff ... Leggi su calcioweb.eu

