“Non trasformiamo le proteste anti-razziste in una nuova caccia alle streghe” (Di giovedì 9 luglio 2020) Una protesta nata per denunciare una violenza assurda e ingiustificabile, quella che ha portato alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. E trasformatasi nel grido rabbioso di tante persone che, in ogni angolo del mondo, si sentono ancora oggi discriminate. Ma come tutti le ribellioni, anche l’onda partita dagli Usa ha il suo lato oscuro, quello che rischia di trasformare la protesta in una vera e propria caccia alle streghe. E allora tanti big del mondo della musica, della letteratura e della politica hanno deciso di scendere in campo per evitare che il sacrosanto anti-razzismo si trasformi a sua volta in una forma di intolleranza. Oltre 150 accademici, scrittori, giornalisti e artisti di fama mondiale hanno sottoscritto una lettera aperta pubblicata sulla testata Harper’s Magazine e ripresa dal New ... Leggi su ilparagone

