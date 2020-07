M5s non si fida. Di Maio: "Su Autostrade servono decisioni nette" (Di giovedì 9 luglio 2020) I 5Stelle non si fidano: “Ora bisogna vedere bene i termini della proposta”. Dall’esito finale della trattativa sulla revoca della concessione ad Autostrade può dipendere il futuro del governo. Giuseppe Conte lo sa e ha mandato il suo capo di gabinetto a trattare con gli amministratori delegati. Alla fine del vertice si apprende che i Benetton sarebbero pronti a cedere il controllo di Autostrade. “Vediamo in che modo”; dicono a caldo i pentastellati, che negli ultimi tempi hanno condiviso sempre meno la strategia del premier.A taccuini chiusi i più propensi alla trattativa spiegano che, se confermato, potrebbe essere un buon compromesso, solo se “i Benetton scendono almeno sotto il 30%. Altrimenti questa storia non la reggiamo”. Il Movimento potrebbe spaccarsi. C’è ... Leggi su huffingtonpost

PaolaTavernaM5S : Il M5s ha sempre detto NO all'ipotesi che la gestione del @PontediGenova possa tornare in mano ai Benetton. La loro… - gaiatortora : Vorrei sapere da PD e M5s perché non hanno votato in commissione giustizia al Senato il dl per istituire una giorna… - Giorgiolaporta : Ecco quando il Ministro #DiMaio annunciava il suo impegno per togliere la manutenzione ad #Autostrade. Due anni dop… - SnowDov2 : RT @LaVeritaWeb: La candidata trumpiana DeAnna Lorraine fulmina il colloquio riservato tra il capo di Rousseau e Giuseppe Conte. Il 5G rest… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: M5s non si fida. Di Maio: 'Su Autostrade servono decisioni nette' -